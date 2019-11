ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Zalando auf 53 Euro - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,22 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aus fundamentaler Sicht werde Zalando stärker, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal habe anhaltend solide Dynamik im gesamten Geschäft erkennen lassen. Der Online-Modehändler sei gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und die operative Marge mit der Zeit in Richting acht Prozent zu steuern. Kursschwächen seien Kaufchancen./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 17:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 00:15 / ET

