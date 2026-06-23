ANALYSE-FLASH: RBC lässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Cognite-Zukauf
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite nicht für günstig. Er sei aber dennoch strategisch sinnvoll, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Mit einem Volumen von nur rund 1,5 Prozent des Börsenwerts von Schneider falle sie zudem "eindeutig in die Kategorie der 'Bolt-on'-Akquisitionen, also der Ergänzungskäufe und habe nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT
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