ANALYSE-FLASH: RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 82 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 82 Euro gesenkt. Analystin Emma Letheren geht damit in einer am Donnerstag vorliegenden Studie noch tiefer unter das aktuelle Xetra-Niveau. Die Aussichten für die vor der Pandemie-Krise so starke Marke La Prairie erschienen mau mit Blick auf Verbrauchertrends für China von Google Trends. Die Investitionsscheu der Hamburger verschlechtere die Prognose zudem. Außerdem geht Letheren von einer anhaltend ineffizienten Kapitalstruktur aus./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 17:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 00:45 / EDT