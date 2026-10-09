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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Saint-Gobain auf 'Sector Perform' und Ziel auf 80 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
63.86 EUR -0.92 EUR -1.42 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 80 Euro gesenkt. Im für die Baustoffehersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse hätten zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die auf "Outperform" hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten. Bei Saint-Gobain komme indes zum kurzfristigen Branchen-Gegenwind die Unsicherheit vor den französischen Parlamentswahlen im April als Kursbremse hinzu./gl/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT

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Datum Rating Analyst
09:06 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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