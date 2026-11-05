ANALYSE-FLASH: RBC senkt Schott Pharma nach gutem Lauf auf 'Sector Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST
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