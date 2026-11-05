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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Schott Pharma nach gutem Lauf auf 'Sector Perform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST

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Datum Rating Analyst
08:01 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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