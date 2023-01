ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Adidas auf 130 Euro - 'Sector Perform'

Aktien in diesem Artikel adidas 146,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 140 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. 2023 dürfte für den Sportartikelhersteller ein Übergangsjahr werden angesichts der Trennung von Yeezy, dem Wiederaufbau in China, überschüssiger Bestandsauflösung und eines neuen Managements, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für die Gewinne von Adidas in diesem Jahr erachtet der Experte als deutlich zu hoch./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023

