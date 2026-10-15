ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
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