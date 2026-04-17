DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5300 -1,5%Nas24.823 +0,6%Bitcoin64.934 +0,1%Euro1,1728 +0,4%Öl113,8 -6,5%Gold4.619 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen
Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - 'Outperform'

30.04.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
19,33 EUR 0,25 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
18:11Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
12:06Delivery Hero BuyUBS AG
11:26Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
10:46Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18:11Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
12:06Delivery Hero BuyUBS AG
11:26Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
10:46Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
27.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen