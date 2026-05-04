DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 -1,7%Nas26.277 ±0,0%Bitcoin66.739 +0,2%Euro1,1620 ±-0,0%Öl104,0 -1,1%Gold4.541 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 405 Pence - 'Outperform'

21.05.26 20:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,04 EUR -0,15 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für easyJet nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr von 415 auf 405 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe unter anderem wegen der Kostenentwicklung abseits der Kerosinpreise seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2025/26 und die Folgejahre um rund 4 Prozent gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20:26easyJet OutperformRBC Capital Markets
11:11easyJet Market-PerformBernstein Research
11:11easyJet OutperformRBC Capital Markets
11:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20:26easyJet OutperformRBC Capital Markets
11:11easyJet OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026easyJet BuyUBS AG
17.04.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
16.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:11easyJet Market-PerformBernstein Research
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
17.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen