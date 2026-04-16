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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform'

17.04.26 13:23 Uhr
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easyJet plc
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für easyJet von 440 auf 415 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Billigfliegers für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre um durchschnittlich mehr als ein Drittel. Hauptgrund seien die gestiegenen Treibstoffpreise. Allerdings würden die harten Zeiten auch wieder vorübergehen. Das Abwärtsrisiko sei begrenzt und eine Verbesserung des geopolitischen Umfelds könnte eine Erholung antreiben./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:45 / EDT

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