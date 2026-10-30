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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Evotec auf 5 Euro - 'Speculative Risk'

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EVOTEC SE
2.95 EUR -0.02 EUR -0.67 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec (EVOTEC SE) nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

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Datum Rating Analyst
08:16 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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