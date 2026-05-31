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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'

01.06.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,10 EUR -0,08 EUR -0,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

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Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
08:16HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:16HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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