ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

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