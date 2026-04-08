ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

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