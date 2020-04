ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 23 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS von 40 auf 23 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie stellte Analyst Piral Dadhania mehrere Thesen über die Zukunft der Luxusgüterkonzerne nach der Covid-19-Krise auf. Unter anderem glaubt er, dass der Tourismus insgesamt auf einem niedrigeren Niveau bleiben werde, wodurch weniger Reisende Geld für Luxusartikel ausgeben werden. Überhaupt dürften die Menschen dazu übergehen, mehr in persönliche Erlebnisse zu investieren anstatt in Sachgüter. Für Hugo Boss prognostiziert der Experte im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 17 Prozent./kro/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 19:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / ET