ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zuletzt wieder gestiegene Frachtraten seien geringfügig von Nachteil für Einzelhändler, doch die großen Player der Branche hätten dabei einen Größenvorteil, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Hugo Boss aktualisierte der Experte seine Schätzungen, die gewinnseitig unverändert blieben. Das reduzierte Kursziel für den Modekonzern begründete er mit gestiegenen Kapitalkosten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2024 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 00:45 / EDT

