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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.70 EUR 0.35 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT

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Datum Rating Analyst
18:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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