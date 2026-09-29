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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform'

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Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT

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12:11 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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22.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets

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