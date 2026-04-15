ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Pernod Ricard auf 90 Euro - 'Sector Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte am Donnerstag seine Schätzungen für die Franzosen im Nachgang der jüngsten Umsatzzahlen an. Die Spirituosenbranche stehe vor Herausforderungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT
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