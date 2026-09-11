ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma SE auf 23 Euro - 'Sector Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA SE Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets