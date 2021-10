ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Rational auf 540 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 550 auf 540 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wegen Lieferproblemen stehe bei dem Großküchenausstatter ein Fragezeichen hinter tausenden Ofen-Auslieferungen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte in der Folge seine Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr um 12 Prozent und jene für 2022 um 3 Prozent./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------