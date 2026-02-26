DAX25.327 +0,2%Est506.146 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 -2,5%Nas22.688 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,55 +2,3%Gold5.231 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'

27.02.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
84,80 EUR -2,68 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal wetterbedingten Gegenwind verspürt, schrieb Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die stärksten Regenfälle in Frankreich seit 50 Jahren und Stürme in den USA. Er ließ dies in seine Schätzungen einfließen, verwies aber auf eine potenzielle Verbesserung der Wetterbedingungen im zweiten Jahresviertel./rob/tih/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Saint-Gobain

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saint-Gobain

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
16:31Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
14:11Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:11Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16:31Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
12.01.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG
08.01.2026Saint-Gobain SellUBS AG
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen