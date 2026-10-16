ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Sanofi auf 75 Euro - 'Sector Perform'

16.10.26 09:08 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, den Gegenwind anderswo aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein./mis/rob/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

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