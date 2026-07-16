ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 45 Euro - Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG