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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 45 Euro - Outperform

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Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

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DatumRatingAnalyst
09:36 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
10.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG