ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,00 auf 3,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei dem deutschen Mobilfunkkonzern bereite das Umsatzwachstum weiter Sorge, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

Datum der Analyse: 01.11.2018