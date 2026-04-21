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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Volkswagen auf 131 Euro - 'Outperform'

21.04.26 23:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,50 EUR -1,34 EUR -1,48%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

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