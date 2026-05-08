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ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Zalando auf 28 Euro - 'Outperform'

11.05.26 09:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In der Textilindustrie seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Gemeinsam mit höheren Transportkosten dürfte dies ab dem zweiten Halbjahr zu einem leichten Preisanstieg führen. In diesem Umfeld bevorzugt er Einzelhändler wie Inditex oder Next, die flexibel aufgestellt sind und ihre Preise diktieren können. Im Falle von Zalando reduzierte er nach dem ersten Quartal seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2027./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

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