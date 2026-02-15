DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.302 -1,1%Euro1,1853 -0,2%Öl68,55 +1,2%Gold4.992 -1,0%
ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro

16.02.26 19:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18:36Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
11:51Allianz HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18:36Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
11:51Allianz HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

