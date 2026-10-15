ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
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