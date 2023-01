ANALYSE-FLASH: RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas' - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen, die Aktie aber in die Liste der 30 globalen Top-Anlageempfehlungen aufgenommen. Bei der von Analyst Brad Erickson beobachteten Aktie gebe es Hinweise, dass sich die Werbeeffizienz verbessert. Er glaubt, dass der Social-Media-Konzern damit wieder einen strukturellen Vorteil erlangen kann. Im Jahr 2023 könnten wieder Marktanteilsgewinne gegenüber anderen sozialen Netzwerken und Suchanbietern erzielt werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

