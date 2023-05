ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Nordex auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,56 EUR

3,21% Charts

News

Analysen

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien von Nordex bei unverändertem Kursziel von 16 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Stabilisierung in den Lieferketten untermauere das Vertrauen in die Gewinnentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen, schrieb Analyst Rajesh Singla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält der Experte nun für günstig. Er sieht gerade für 2025 noch Spielraum für die Schätzungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 20:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------