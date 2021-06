ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Nordex auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Nordex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Bei den Aktien der europäischen Windturbinenhersteller sei zu viel Pessimismus mit Blick auf Inflationsängste, die Corona-Pandemie und logistische Herausforderungen eingepreist, schrieb Analyst Rajesh Singla in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Branchenunternehmen seien gut gerüstet, um den Rohstoffkostenanstieg zu meistern. Bei den Aktien von Nordex sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun günstig./la/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 18:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben