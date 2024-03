ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Daimler Truck auf 56 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Daimler Truck von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe den Rubikon überschritten, schrieb Analyst Stephen Reitman am Montag nach unerwartet guten Quartalsergebnissen vor dem Wochenende und vor allem dem Ausblick. Nach einer Neubewertung hob der Experte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025 um bis zu 12 Prozent an./ag/gl

