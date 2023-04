ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Software AG auf 30 Euro - Votum auf 'Hold'

Aktien in diesem Artikel Software 29,84 EUR

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Papiere der Software AG (Software) an den von Silverlake gebotenen Übernahmepreis von 30 Euro angepasst. Die Einstufung hob Analyst Derric Marcon in einer am Montag vorliegenden Studie entsprechend von "Sell" auf "Hold". Der Experte hält die Offerte für fair. Die Alternative im Alleingang hätte Kostensenkungen bedurft, die die Darmstädter in den vergangenen Jahren aber nicht umgesetzt hätten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 05:09 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben