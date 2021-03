ANALYSE-FLASH: SocGen nimmt Alstom mit 'Buy' wieder auf - Ziel 55 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Alstom mit "Buy" und einem Kursziel von 55 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. In seiner neuen Form sei der Konzern besser denn je platziert, um schneller zu wachsen als der Zugmarkt, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den gegenwärtigen Aktienkurs sehe er als gute Einstiegsgelegenheit./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021

