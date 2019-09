ANALYSE-FLASH: SocGen senkt K+S auf 'Hold' - Ziel runter auf 14 Euro

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit kleinen Aufschlägen erwartet -- Börsen in Fernost etwas fester -- SAF-Holland senkt nur sechs Wochen nach Zahlenvorlage Jahresprognose

Commerzbank-Chef Zielke erwartet Marktbereinigung. US-Klage wegen Abgas-Manipulation verfolgt BMW und Bosch weiter. SAP investiert 200 Millionen Euro in neuen Standort in Berlin. Tesla will in Osteuropa expandieren - Rechtlicher Ärger in USA. AB InBev schafft IPO der Asien-Tochter im zweiten Anlauf.