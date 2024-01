ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

Werte in diesem Artikel

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat PUMA SE nach Eckdaten zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 43 Euro gesenkt. Die Ziele für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr lägen deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analyst Antoine Riou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vor allem konjunkturelle Gründe. Hinzu kämen Bedenken hinsichtlich der Zugkraft der Marke Puma und das Fehlen sonstiger Impulse. All das habe ihn zur Abstufung auf "Hold" bewogen./bek/ajx

