ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Siemens Healthineers auf 'Hold'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Siemens Healthineers von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61,70 auf 60,30 Euro gesenkt. In den vergangenen Monaten sei die Aktie gut gelaufen, daher sei nun Zeit für eine Pause, schrieb Analystin Delphine Le Louët in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit starken Jahreszahlen des Medizintechnikers. Dennoch reduzierte sie ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen, da aufgrund der sich verbessernden Pandemie-Situation in Europa mit einem deutlichen Rückgang der Umsätze mit schnellen Antigen-Tests zu erwarten sei./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021

