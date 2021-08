ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Vestas auf 'Hold' - Ziel runter auf 280 Kronen

Aktien in diesem Artikel

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie des Windkraftkonzerns Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 290 auf 280 dänische Kronen gesenkt. Lieferkettenprobleme, hartnäckig hohe Rohstoffpreise und eine zunehmende Unsicherheit mit Blick auf die kurzfristige Profitabilität seien die Gründe für die Abstufung, schrieb Analyst Rajesh Singla in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------