ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Ziel für Danone auf 76 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Danone vor Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der marokkanische Absatzmarkt sei eine Belastung für den Lebensmittelkonzern, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dort sei der Umsatz um die Hälfte zurückgegangen. Ansonsten dürften sich die Wachstumstrends auf den Märkten für Babynahrung in China und für natürliche Nahrungsmittel in den USA im dritten Quartal fortgesetzt haben./bek/la

Datum der Analyse: 25.09.2018

