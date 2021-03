ANALYSE-FLASH: SocGen startet Grand City Properties mit 'Buy' - Ziel 25 Euro

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Grand City Properties mit "Buy" und einem Kursziel von 25 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Marios Pastou erweiterte laut einer am Montag vorliegenden Studie die Anzahl deutscher Immobilienunternehmen, die er bewertet. Grand City weise eine starke Erfolgsbilanz im Aufkauf, der Renovierung und Neuvermietung sanierungsbedürftiger Immobilien in Deutschland auf. Zudem strebe es weitere Zukäufe in seinen Kernmärkten an, inklusive der weiteren Expansion in London./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 17:34 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET