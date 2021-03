ANALYSE-FLASH: SocGen startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 28,60 Euro

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat TAG Immobilien mit "Buy" und einem Kursziel von 28,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Marios Pastou erweiterte laut einer am Montag vorliegenden Studie die Anzahl deutscher Immobilienunternehmen, die er bewertet. TAG sei fokussiert auf sogenannte B- und C-Standorte und damit günstigeren Wohnraum in den weiteren Einzugsgebieten von Metropolen und in mittelgroßen Städten in Nord- und Ostdeutschland. Er sei positiv gestimmt, was das Wachstumspotenzial von TAG betreffe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 17:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET