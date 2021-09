ANALYSE-FLASH: Stifel belässt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 6 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich einer Kapitalerhöhung auf "Sell" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Zeitpunkt hänge wohl mit den anstehenden Bundestagswahlen zusammen, schrieb Analyst Johannes Braun in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft verfolge offenbar das Ziel, die Maßnahme noch vorher in trockene Tücher zu bringen. Der Abschlag zum Börsenkurs reflektiere aber die Skepsis der Anleger./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:55 / EDT

