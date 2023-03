ANALYSE-FLASH: Stifel belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach einem Ausblick auf 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäftsziele sollten unter Investoren für wachsende Zuversicht hinsichtlich der Umstellung von Kauf- auf Mietsoftware sorgen, schrieb Analyst Chandramouli Sriraman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bedeute, dass in den kommenden Jahren ein wachsender Umsatzanteil wiederkehrender Art sei. Der Experte schätzt diesen Anteil am Gesamtumsatz 2024 auf rund 85 Prozent./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 03:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 03:10 / EDT

