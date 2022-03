ANALYSE-FLASH: Stifel hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 62 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Bechtle nach endgültigen Jahreszahlen für 2021 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 63 auf 62 Euro gesenkt wurde. Er erwarte, dass Anleger über die kurzfristigen Unsicherheiten hinwegsehen und den IT-Dienstleister als das wahrnehmen, was er sei: eine qualitativ hochwertige Wachstumsmaschine mit einem erstklassigen Management, schrieb Analyst Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 15:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 02:00 / EDT

