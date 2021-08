ANALYSE-FLASH: Stifel hebt Fuchs Petrolub auf 'Buy' - Ziel hoch auf 51 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stifel hat Fuchs Petrolub (Fuchs Petrolub SE Vorz-) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 51 Euro angehoben. Analystin Isha Sharma zeigt sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistischer hinsichtlich des Wachstums aus eigener Kraft sowie der Gewinnmargen des Schmierstoffherstellers im Jahr 2022. So dürfte der jüngste Margenrückgang nur vorübergehend sein: Das Unternehmen dürfte angesichts der aktuellen, anziehenden Inflation einmal mehr seine Preissetzungsmacht unter Beweis stellen. Zusätzlich könnte die Margenentwicklung dann von eventuell wieder rückläufigen Rohstoffkosten profitieren./mis/gl

