ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Fuchs Petrolub auf 'Hold' und Ziel auf 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE VZ) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 32 Euro gesenkt. Analystin Isha Sharma begründete das neue Anlagevotum mit ihren deutlich reduzierten Gewinnprognosen für den Schmierstoffhersteller der Jahre 2022 und 2023. Die hohe Kosteninflation in Verbindung mit rückläufigen Volumina führe zu einem anhaltenden Ertragsdruck, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Erholung sei nicht in Sicht./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 01:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 01:20 / EDT

