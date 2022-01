ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

Aktien in diesem Artikel GEA 42,39 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stifel hat GEA aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 48 Euro belassen. Die Aktie habe sich stark entwickelt und eine Neubewertung erfahren, sodass das Aufwärtspotenzial zu seinem Kursziel nun begrenzt sei, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies Gleim darauf, dass die Endmärkte des auf die Milchindustrie ausgerichteten Maschinenbauers sich bereits im ersten Quartal 2021 so weit erholt hätten, dass das Vorkrisenniveau wieder erreicht wurde. Er erwartet, dass der Trend für die Endmärkte von Gea positiv bleibt und sieht zudem die Milchindustrie auf einem soliden Niveau./ck/ajx

