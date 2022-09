ANALYSE-FLASH: Stifel startet Energiekontor mit 'Buy' - Ziel 126 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Stifel hat den SDax-Aufsteiger Energiekontor mit "Buy" und einem Kursziel von 126 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Martin Tessier in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er in den ambitionierten deutschen Energiewende-Zielen den ersten wichtigen Kurstreiber für das Unternehmen und in den derzeit hohen Energiepreisen den zweiten. Außerdem hält er es für möglich, dass Energiekontor demnächst einen ambitionierten Fünfjahresplan vorlegen wird./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 01:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 01:04 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------