ANALYSE-FLASH: UBS belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1600 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen (Adyen BV Parts Sociales) auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Obwohl der Zahlungsdienstleister deutlich darauf hingewiesen habe, dass das erste Quartal wohl das mit dem geringsten Wachstum 2026 sein werde, hätten die Anleger mit der Einschätzung zu kämpfen, dass der währungsbereinigte Anstieg des Nettoumsatzes unter der für das Jahr angestrebten Spane bleiben könnte, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung liege derweil schon knapp darunter./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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