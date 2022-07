ANALYSE-FLASH: UBS belässt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Aktie des Handelskonzerns biete im holprigen Marktumfeld ein sehr gutes defensives Profil, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte sollten in den USA weiter gut laufen, während er in Europa mit einer sukzessiven Umsatzverbesserung rechne. Die volatilen Märkte und fehlende neue Informationen ließen derweil den für das zweite Halbjahr geplanten Börsengang der Online-Vertriebsplattform Bol.com zunehmend unwahrscheinlich erscheinen./gl/la

